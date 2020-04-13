تعرفي عليا أنواع البشرة وطرق تنظيفها

تختلف أنواع البشرة وتنقسم إلى ثلاث فئات وهي؛ البشرة الدُّهنية والبشرة الجافّة والبشرة المختلطة، ومع تعدد أنواع البشرة تتعدّد طرق العناية بالبشرة وأساليب الاهتمام بها وتقنيات تنظيفها.

إليكِ فيما يلي سمات كل نوع من أنواع البشرة بالإضافة إلى الطريقة المثلى لتظيفها والعناية بها.



البشرة الدُّهنية

تمتاز البشرة الدهنية بإفراز الكثير من الزيوت والدّهون، ممّا يؤدي إلى المظهر اللّامع للبشرة والمسامات الواسعة، بالإضافة إلى الرؤوس السوادء والبيضاء وحبّ الشباب والبثور المختلفة.

طريقة تنظيف البشرة الدُّهنية

اغسلي الوجه باستخدام الماء الساخن، والصابون؛ حيث يُذيب الماء الساخن الزيوت الموجودة في البشرة، والتي قد تؤدي إلى انسداد المسامات الجلدية.

طهّري الوجه مرتين يومياً باستخدام منظف يحتوي على حمض الجليكوليك؛ لأنّه يعمل على التخلص من الزيوت، والإفرازات الدهنية الموجودة في البشرة.

ضعي ماسك الطين على الوجه أسبوعياً؛ لأنّه يساعد على امتصاص الزيوت الفائضة في البشرة، بالإضافة إلى أنّ هذا الماسك مناسب للبشرة الحساسة.



البشرة الجافّة

وهي البشرة التي تُفرز نسبة زيت أقل من البشرة العادية، مما يعني نقصان نسبة الدهون الطبيعية اللّازمة للحفاظ على رطوبة البشرة، وزيادة مشاكل البشرة نتيجة الجفاف، وتتصف البشرة الجافة بالمسامات الصغيرة غير المرئية نوعاً ما، الملمس الخشن للبشرة، والبقع الحمراء على الجلد، ناهيك عن وجود تجاعيد وخطوطٍ دقيقة بشكلٍ واضح.

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طريقة تنظيف البشرة الجافّة

اغسلي الوجه يومياً في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم.

نظّفي الوجه يومياً قبل النوم باستخدام منظفات تحتوي على مواد ترطيب للبشرة، وغير قاسية عليها.

نظّفي البشرة بشكل لطيف؛ لتجنب تهيج البشرة.

البشرة المختلطة

وهي البشرة المركبّة والتي يكون جزءٌ منها جافاً، والآخر دهنياً؛ حيث إنّ الجزء الدُّهني يتركَّز عادةً في منطقة الجبين، والأنف، والذَّقن، فهي تشكل حرف "T"، أمّا الجزء الجاف يكون في منطقة الخدود، وتتصف بالمسامات الأكبر قليلاً من مسامات البشرة العادية، والرؤوس السوداء والمظهر اللّامع للبشرة.



طريقة تنظيف البشرة المختلطة

تطهير البشرة بالعسل الطبيعي، إذ يحتوي على خصائص علاجية للبشرة تساهم في الحفاظ على رطوبة البشرة، كما أنّه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ومطهرة تساعد على مكافحة ظهور حب الشباب في البشرة.

استخدام التونر بعد الانتهاء من تنظيف البشرة؛ لأنّه يعمل على تحقيق التوازن في البشرة.

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