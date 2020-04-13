شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب كورونا فى ارتفاع إصابات العين فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا لم تكن الخسائر فى عدد الاصابات والوفيات فقط ولكن هناك أضرار وأثار جانبية نتيجة العزل المنزلى ، حيث سجلت المستشفيات عددا كبيرا من إصابات العين الخطيرة وقال مسئول مستشفى اكسفورد بانجلترا أن هناك زيادة كبيرة فى عدد الاشخاص الذين يحتاجون لعمليات العين منذ تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى ، وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية.

فقبل انتشار الفيروس كان هناك إصابة واحدة خطيرة كل أسبوعين ولكن شهد مؤخرا زيادة متضاعفة فى الاصابات، حيث قالت ستيلا هورنبي ، وهي استشارية تعمل في المنشأة التي يوجد مقرها في مستشفى جون رادكليف : إننا نشهد مرضى يعانون من إصابات خطيرة في العين ويحتاج الكثيرون لـ عمليات لإصلاح الإصابات التي قد تؤدي إلى فقدان البصر، ونعتقد أن هذا يرجع إلى العزل المنزلى والاكثار من الأعمال اليدوية أو الجلوس فى حدائق في المنزل دون استخدام حماية العين.

Advertisements

واضاقت: لا بد من ابعاد المنظفات والمواد الكيميائية عن الأطفال خاصة التي يمكن أن تسبب تهيجًا للعين.، كما نصحت المستشفى بارتداء النظارات بدلا من ارتداء العدسات اللاصقة وعدم لمس الوجه والعين والانف وذلك للوقاية من الفيروس وحماية العين من المشاكل الصحية.