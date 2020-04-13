شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك الأشعة بالصبغة على المثانة والكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشعة الملونة بالصبغة من الفحوصات الهامة التي قد يطلبها طبيبك، ومن بينها أشعة (IVP) وهو نوع من الأشعة السينية التي تنظر إلى الكليتين والمثانة والحالب، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب طلب طبيبك الأشعة بالصبغة على المثانة والكلى، وفقاً لموقع "webmd".



اشعة على الكلي

ما هي آشعة IVP ؟

آشعة IVP وتسمى أيضاً تصوير الحويضة الوريدي وهو نوع من الأشعة السينية التي تنظر إلى الكليتين والمثانة والحالب، ولا يتم استخدامه في كثير من الأحيان مقارنة باختبارات التصوير الأخرى، مثل الأشعة المقطعية، الأكثر شيوعًا.

وقد يوصي طبيبك بهذا الفحص إذا كان لديك دم في البول أو ألم في جانبك أو أسفل ظهرك.

يتيح هذا الاختبار لطبيبك رؤية الانسداد في المسالك البولية بسبب:

-حصوات الكلى.

- تضخم البروستاتا .

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-أورام في الكلى أو الحالب أو المثانة.

- التندب، إما عن طريق الجراحة أو التهاب المسالك البولية.

-مشاكل خلقية في المسالك البولية.

كيفية إجراء آشعة IVP

سيقوم فني المختبر بحقن سائل يسمى مادة التباين في يدك أو ذراعك عبر الوريد، وتنتقل الصبغة عبر مجرى الدم إلى الكلى والمسالك البولية. ويتم أخذ الأشعة السينية.

يظهر IVP المسالك البولية، حيث تبدأ الكلية في التفريغ في الحالب، و هي الأنابيب التي تحمل البول إلى المثانة سيظهر اليود باللون الأبيض الفاتح على الفيلم. تُظهر الصبغة التي لا تتحرك أو تتحرك ببطء شديد مكان الانسداد.

قد تظهر الصور أيضًا أن الكلية أو المثانة أو الحالب لا تعمل بشكل جيد كما ينبغي.

وبعد التبول يطلب أخصائى الآشعة صورة للمثانة بعد إفراغها.