شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة علمية: اختبارات على 10 آلاف مركب دوائى وتحديد 6 فقط قد تعالج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة neuroscienceالعلمية على أن الباحثين بجامعه كوينزلاند الأسترالية نجحوا في تحديد ستة مرشحين محتملين للأدوية كمرشحين لعلاج فيروس كورونا وتستهدف الأدوية، التي خضعت من قبل لتجارب سريرية لعلاج مجموعة من الأمراض من التهاب المفاصل والسرطان الأنزيم الرئيسى في فيروس كورونا لوقف نشاطة والقضاء عليه.

حيث اختبر فريق دولي من الباحثين أكثر من 10الاف مركب لتحديد ستة من الأدوية المرشحة التي قد تساعد في علاج فيروس كورونا، واختبر البحث، الذي شارك فيه أستاذ في جامعة كوينزلاند البروفيسور لوك جودات فعالية الأدوية المعتمدة والمرشحين للأدوية في التجارب السريرية والمركبات الأخرى.

وقال البروفيسور جودات: "في الوقت الحالي لا توجد علاجات مستهدفة أو خيارات علاج فعالة لفيروس كورونا والمشروع البحثى استهدف إنزيم فيروس كورونا الرئيسيالمعروف باسم البروتياز الرئيسي أو Mpro ، والذي يلعب دورًا محوريًا في التوسط في التكاثر الفيروسي.

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مضيفا هذا الإنزيم هذا يجعله هدفًا جذابًا للعقاقير لهذا الفيروس، قائلا" نضيف الأدوية مباشرة إلى الإنزيم أو إلى مزارع الخلايا التي تنمو الفيروس ونقيِّم الكمية المطلوبة من كل مركب لإيقاف الإنزيم من العمل أو لقتل الفيروس.

وبعد فحص الآلاف من الأدوية وجد الباحثون أن الأدوية الستة التي تبدو فعالة في تثبيط الإنزيم تكون ذات أهمية خاصة، وقال البروفيسور جودات "نحن ننظر بشكل خاص إلى العديد من الخيوط التي خضعت للتجارب السريرية بما في ذلك للوقاية والعلاج من اضطرابات مختلفة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين والسرطان".

حيث يفضل الباحثون المركبات الموجودة على طول خط الأنابيب البحثية لاكتشاف الأدوية، حيث يمكن اختبارها كمضادات للفيروسات بمعدل متسارع مقارنةً بالأدوية الجديدة التي يجب أن تمر بهذه العملية من الصفر".