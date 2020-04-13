شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالهند تحويل القطارات لمستشفيات عزل لمرضى كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة south china post عن قيام هيئة السكة الحديد الهندية بتحويل عربات القطارات إلى مستشفيات للعزل الصحى لمرضى فيروس كورونا وذلك لمواجهة انتشار الفيروس الذى تفشي بكافة دول العالم.

حيث تقدم السكك الحديدية الهندية شريان الحياة للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا وتحويل العربات إلى أجنحة المستشفى الميدانى ودعمها بأجهزة التنفس الصناعى ، فللمرة الأولى في تاريخها الذي يبلغ 167 عامًا أوقفت شركة السكك الحديدية الوطنية الهندية خدمات الركاب ، لكنها لم تكن خاملة وسط جائحة فيروس كورونا، حولت العربات إلى عنابر عزل لمرضى فيروس كورونا وشحن الطعام إلى الأسواق وطهي وجبات الطعام للفقراء ، وصنع معدات المستشفيات

ومع قرار وقوف القطارات لمنع تفشي الفيروس بالهند تحولت عربات القطارات الى أجنحة عزل لمرضى فيروس كورونا غير المصابين بأمراض خطيرة نظرًا لأن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر داخل المساحات المكيفة مركزيًا وتم استخدام عربات قطار غير مكيفة.

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تم تطهير العربات وتحويل الأرصفة إلى أسرّة وتركيب معدات طبية ومساحة مخصصة للإمدادات الطبية ومحطة ممرضة وحجرة طبيب تم إنشاؤها في كل منها، والعربة الواحدة يمكن أن تستوعب 16 مريضا. عدد الأسرة التي توفرها هذه العربات هو 40 ألف ، ويتم تحويل 375 عربة كل يوم.

ووفقا للتقرير ستكون حركة هذه الأجنحة المتحركة لا تقدر بثمن إذا بدأ عدد حالاتفيروس كورونا في الهند في الارتفاع حتى الآن ، كانت محظوظة نسبيًا.بالنسبة لسكان يبلغ عددهم 1.3 مليار نسمة ، فإن 6565 حالة مؤكدة و 199 حالة وفاة حتى 10 أبريل تعد أعدادًا صغيرة نسبيًا، و يمكن إرسال القطارات المحولة الى مستشفيات إلى الأماكن التي تشعر فيها المستشفيات بالإرهاق.