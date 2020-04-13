شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمر بريطانى 101 سنة يتعافى من كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع رجل عمره 101 عام التعافي من فيروس كورونا، ليصبح أكبر معمر ينجو من الفيروس في بريطانيا، وقد أشاد "كيث واتسون" بالأطباء والممرضين ودورهم في إنقاذه خلال معركته مع فيروس كورونا.

ووفقاً لجريدة "ديلي ميرور" البريطانية، فقد خرج "كيث واتسون" من مستشفى الكسندرا بانجلترا، الأربعاء الماضى وسط تصفيق حاد من الأطباء.

واتسون الآن يعزل نفسه بمفرده في منزله ليستكمل التعافى وحتى لاينقل أي عدوى للآخرين.

وقال ابنه بول، 70 عاماً: "الفضل يعود للطاقم الطبي، هم الذين أنقذوا حياته.. إنهم أبطال حقيقيون."

وأوضح أنه حالياً لن يتمكن من رؤيته حتي ينتهي من العزل المنزلى.

وقد أصيب واتسون بفيروس كورونا أثناء تعافيه من جراحة كسر الساق في المستشفى.

وأمضى أكثر من أسبوعين في محاربة الفيروس من أجل الحياة ولم يتمكن من التحدث إلى العائلة إلا عبر الهاتف منذ دخوله المستشفى الشهر الماضي.

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وقال ابنه بول: إن "محاربة فيروس كورونا أشد صعوبة من صدمة القتال في الحرب العالمية الثانية."

وأشار قائلاً: "أبي جندي سابق. لديه قوة لا تصدق.. لقد مر بالكثير من التجارب المؤلمة كنت لا أعتقد أن يصاب بكورونا.

وتابع بول قائلاً: "شفاء والدي وتعافيه يعطي الأمل للآخرين."

بعد الحرب، قام واتسون بتأسيس شركة لتصنيع المواد الكيميائية وزوجته، التي توفيت منذ حوالي 20 عامًا، أما والدة "كيث واتسون" كانت معمرة أيضاً حيث عاشت حتى سن 104.



والدة واتسون كانت معمرة أيضا

ومن جانبه قال ماثيو هوبكنز، الرئيس التنفيذي لمستشفيات تابعة لهيئة الصحة البريطانية NHS: "يقوم موظفونا في جميع مستشفياتنا بعمل رائع لإنقاذ المرضى في واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العالم.

وأضاف"يسعدنا تعافي كيث وعودته إلى المنزل بأمان.. هذه دفعة معنوية ضخمة لموظفينا الذين يعملون يوم بعد يوم لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا."