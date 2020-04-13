شكرا لقرائتكم خبر عن مسشتفيات NHS البريطانية تبدأ لأول مرة تجربة عقار الملاريا على مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مرضى فيروس كورونا في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS في تلقي دواء مضاد للملاريا المثير للجدل "هيدروكسي كلوروكوين "، وذلك على الرغم من الجدل حول فعاليته.

ويتم استخدام هيدروكسي كلوروكوين في بارتس في لندن ورويال ديفون وإكستر لإبقاء مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة على قيد الحياة.

ووفقا لتقرير " الديلى ميل" البريطانية، فقد وصف الرئيس ترامب الدواء بأنه "مغير اللعبة '' وتمت إضافته إلى التوجيه الصيني لمعالجة المرض ، ولكن حتى الآن لم توصى NHS بشدة استخدامه.





Hydroxychloroquine هو مركب صناعي تم إنشاؤه قبل 75 عامًا كعلاج للملاريا، كما يستخدم لعلاج الأمراض الالتهابية المزمنة مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ويُعتقد أن الأطباء الصينيين قد بدأوا في استخدامه بعد أن أظهروا نتائج واعدة على الحيوانات المصابة بسارس وميرس، وأوصت السلطات الطبية الصينية باستخدامه لكنها لم تنشر بيانات داعمة لدعم فعاليتها.

وتشير رسائل WhatsApp ، التي شاهدتها جريدة The Telegraph البريطانية، من الأطباء المشاركين في إدارة الدواء في Barts إلى أنه سيتم إعطاء الدواء للمرضى لمدة 5 أيام في المرة الواحدة، ولكنها تكشف عن مخاوف بشأن توافرها على المدى الطويل.

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قالت إحدى الرسائل إن الأدلة محدودة على الأشخاص، وهذا يعني وجود القليل من التأثير على المدى القصير ولكن المشاكل قد تكون محتملة على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة .

تم انتقاد دونالد ترامب لتأييده الدواء على الرغم من عدم وجود أدلة على فعاليته، وبدأت تجربة الدواء في الولايات المتحدة يوم الخميس ، تحت إشراف المعاهد الوطنية للصحة.

وفقا لصحيفة صنداي تلجراف ، تستخدم NHS أيضًا دواء التهاب المفاصل الروماتويدي tocilizumab لبعض حالات فيروسات التاجية الحادة.

وقال متحدث باسم بارتس: 'Barts Health NHS Trust قد دعت مجموعة من الخبراء السريريين للنظر في الأدوية الجديدة في علاج Covid-19، مشيرا إلى أن قاعدة الأدلة محدودة لجميع هذه الأدوية ونحن نقوم بتجنيد المرضى في التجارب السريرية الرئيسية التي أعطتها إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية الأولوية، وتشمل هذه هيدروكسي كلوروكين ، كاليترا ، وريمديسيفير."

وأضاف: "بالنسبة لعدد قليل من المرضى الذين تم اختيارهم بعناية ، أوصينا ببعض العلاجات الجديدة للاستخدام الفوري ، بما في ذلك الأدوية المناعية مثل tocilizumab".