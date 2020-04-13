شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطالب مواطنيها بالتخلص من "الكرش" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "The Sun "، أن الحكومة البريطانية طلبت من البريطانيين إنقاص الوزن ، موضحة بأن "الكرش" يجعل التنفس أكثر صعوبة، حيث يشجع الخبراء البريطانيين المواطنين الحفاظ على لياقتهم، أثناء تفشي فيروس كورونا.



السمنة تؤدى للاصابة بفيروس كورونا

وقال أحد كبار مستشاري الحكومة، إن المرض من المرجح أن يكون مميتًا للبريطانيين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

يأتي التحذير من البروفيسور نيل فيرجسون من كلية الصحة العامة في كلية إمبريال كوليدج، الذي قال إن 10% من البريطانيين، ما يصل إلى 7 ملايين شخص، سيصابون بحلول نهاية مايو على الرغم من الإغلاق.

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السمنة تزيد من خطر الاصابة بفيروس كورونا

وقال فيرجسون لصحيفة صنداي تايمز: "من الأفضل دائمًا الحفاظ على لياقتك وصحتك، مؤكدا "نحن بحاجة إلى تقييم مخاطرنا من منظور شخصي، بما في ذلك الحصول على الرشاقة وفقدان الوزن.

تشير إحصائيات هيئة الصحة العامة البريطانية الأخيرة إلى أن 38 %، من الأشخاص الذين دخلوا العناية المركزة للحالات المرتبطة بفيروس كورونا يعانون من السمنة، و 55 %، من هؤلاء المرضى يموتون، بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، يكون معدل الوفيات أعلى.

وأضاف فريدريك كارب، أستاذ طب التمثيل الغذائي في جامعة أكسفورد: "إذا كان لديك بطن كبير، فعندما تستلقي يدفع الحجاب الحاجز إلى أعلى، مما يقلل من حجم الرئة، و"فيروس كورونا يؤدى عدوى الرئة."

نصح كارب، بأن الرياضة يجب أن يصاحبها إتباع نظام غذائي، لأن فقدان الوزن يقلل من أعراض مرض السكري، ويزيد من حجم الرئة، مضيفا "ابدأ بالمشي"، موضحا أنه خلال أسبوعين ستشعر بالفرق.

وحث السيد فيرسون، وهو أحد كبار المستشارين في علم الأوبئة، البريطانيين على إتباع الإجراءات الحكومية في المنزل.