شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد للأجسام المضادة يمكنه الكشف ما إذا كان الشخص مصابًا بكورونا أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ابتكر علماء جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة اختبارًا للأجسام المضادة يقولون إنه يمكن أن يكشف ما إذا كان الشخص مصابًا بالفيروس التاجي الجديد كورونا أم لا.

يمكن للاختبار وفقا لتقرير مجلة " newsweek"، الذي تم إنشاؤه بواسطة فريق في جامعة ستانفورد، الكشف عن الأجسام المضادة التي ينشئها الجهاز المناعي لمهاجمة SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب COVID-19 وحسب البيان، يستغرق الأمر يومين إلى ثلاثة أيام لاستعادة النتائج.



علماء جامعة ستنافورد

استخدم الفريق عينات من مرضى COVID-19 وبلازما الدم البالغة من العمر عامين (وبالتالي لا تحتوي على عينات من فيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2) كعنصر تحكم للتحقق من الاختبار.

وأوضح الدكتور توماس مونتين، أستاذ ورئيس قسم علم الأمراض في كلية الطب ، في بيان أن البحث عن الأجسام المضادة في بلازما الدم "يعطينا نظرة أكثر شمولاً لما يحدث لدى الشحص المصاب بالفيروس أو الذى أصيب به من شخص، ولكن اعترف مونتين بأن الاختبار "ليس أداة مثالية تمام.

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يمكن أن يساعد هذا النهج أيضًا في التحقيق في علاج محتمل لـ COVID-19 المعروف باسم العلاج بالبلازما النقاهة، حيث يتم أخذ الأجسام المضادة لشخص نجا من المرض، في هذه الحالة COVID-19 ، ونقلها إلى شخص مريض.



اختبار الاجسام المضادة قد يكف من أصيب بالفيروس

واضاف: "قد يكون هذا النهج مهمًا جدًا في هذه الفترة عندما لا يكون لدينا لقاحات أو علاجات نهائية أخرى، موضحا أن اختبارات الأجسام المضادة يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم ، ولكن يمكن أن تختلف في الجودة، لذلك قررنا بناء الخاصة بنا.

يلتقط الاختبار ما يعرف بالأجسام المضادة IgM و IgG. في حين تشير الدلائل إلى أن مرضى COVID-19 يخلقون الأول في المراحل المبكرة من العدوى ، يعتقد أن الأخير في وفرة في المراحل المتأخرة ويستمر لفترة أطول في الجسم.

قال مونتين إن الفريق لديه إمدادات كافية لإجراء الاختبارات لمدة 6 أشهر ، ولكن محدودا بعدد الآلات التي يتعين عليهم إجراؤها، مضيفا أنه في النهاية ، نطمح إلى توفير اختبارات مصلية لأكبر عدد ممكن من الناس في شمال كاليفورنيا".