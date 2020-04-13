أحمد الشريف يكشف عن أفضل الطرق لعلاج "ترهل الثدي" دون جراحة

أكد الدكتور أحمد الشريف، أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بكلية طب بجامعة عين شمس المصرية، وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن ترهل الثدي مشكلة تعانيها الكثير من النساء لأسباب مختلفة على رأسها التقدم في العمر حيث يفقد الجلد مرونته، ويفقد قدرته على إنتاج الكولاجين بشكل تدريجي، وبالتالي تضعف أربطة الثدي ويترهل، كما أن مرور المرأة بتجارب متعددة من الحمل والولادة التي تسبب تغيرات هرمونية في تمدد قنوات الحليب يؤدي في النهاية إلى ارتخاء الثدي.

وأضاف الدكتور أحمد الشريف، أنه مع التطورات التقنية الحالية في طب التجميل أصبح بالإمكان علاج ترهل الثدي بصورة بسيطة دون جراحة، وذلك باستخدام الليزر، مؤكدا أن عملية شد الثدي بالليزر إجراء آمن يقلل بشكل فعال من علامات الشيخوخة في أنسجة الثدي ويحسن من حجم وشكل الثديين، حيث تعمل طاقة الليزر على تسخين الجلد في أعماق بعيدة وتكوين أنسجة ندبية داخل الثدي لتمنحه بعض القوة، ويساعد الليزر كذلك على تحفيز الكولاجين والإيلاستين المهمين في شد الثدي.

وعن مميزات عملية رفع وشد الثدي بالليزر، أوضح الدكتور أحمد الشريف، أن نتائج هذه العملية ستُشعر المريضة بالمزايا التي ستتمتع بها نتيجة البعد عن الإجراءات الجراحية المعقدة التي تحتاج مزيدًا من الوقت للتعافي بخلاف الليزر فهو لا يحتاج وقتا كثيرا للتعافي ، كذلك يُجنب الليزر المريضة الشعور بآلام الجراحة وظهور الندوب على سطح جلد الثدي، كما أنه يوفر بعض التكاليف المرتفعة التي تحتاجها الإجراءات الجراحية لعملية شد الثدي.

وأشار الدكتور إلى أنه بخلاف تقنية الليزر، هناك بعض التقنيات الأخرى التي تساعد في شد الثدي ورفعه بشكل غير جراحي، حيث يمكن استخدام موجات الراديو الترددية RF مع حالات ترهل الثدي البسيطة والمتوسطة في الجلد، ويمكن أيضًا شد الثدي بحق البوتكس، حيث يتم حقنه في العضلات الصدرية لإضعافها لتنمو عضلة جديدة تعمل على منح الثدي بعض الرفع من الداخل، أو أن يتم الشد من خلال الخيوط، حيث تستخدم إبر دقيقة لربط أنسجة الثدي من الداخل بالخيوط وتشكيل أنسجة ندبية حول الخيوط لرفع الثدي وشده.

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