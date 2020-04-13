السودان يُوقِف السفر بين المدن لوقف تفشّي فيروس "كورونا"

الخرطوم ـ لايف ستايل
أعلن السودان، الأحد، حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس "كورونا".
وعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في السودان قليل ويتمثل في 19 مصابا فقط أثبتت الفحوص إصابتهم وتوفي اثنان منهم، لكن المسؤولين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ونظاما صحيا ضعيفا للغاية يتوقون إلى تجنب عدوى واسعة النطاق.
وفرضت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير قبل عام حظر تجول يستمر 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات والنوادي وحظرت التجمعات.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، أن من ينتهكون القيود ويخالفون إجراءات العزل ويخفون المعلومات أو يعوقون العلاج الطبي يمكن أن يواجهوا الآن المحاكمة الجنائية بمقتضى قوانين الطوارئ.
وجاء في بيان أصدره مجلس السيادة الحاكم أن حظر سير السيارات الخاصة وسيارات الأجرة على الطرق بين المدن والولايات يسري فورا.
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