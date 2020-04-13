روسيا تسجل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا اليوم 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين إلى 18328 حالة. وأفاد مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بأن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصًا حتى الآن بعد تسجيل 18 حالة وفاة الليلة الماضية. قد يهمك ايضا: ارتفاع الإصابات في السودان بفيروس كورونا إلى 15 حالة باكستان تعلن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3864

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