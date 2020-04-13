المغرب تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي العدد للمصابين به إلى 1746 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 120 شخصًا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 196 شخصًا.

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