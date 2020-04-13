أفغانستان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت أفغانستان 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 665 حالةً.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار في مؤتمر صحفي اليوم إن هناك 38 شخصًا على الأقل تعافوا من الإصابة بالفيروس، فيما سجلت 21 حالة وفاة.
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