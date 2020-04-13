فيروس كورونا و6 اجابات على اسئلة يطرحها الجميع

مع انتشار فيروس كورونا تطلق الكثير من الشائعات وتطرح العديد من الاسئلة عن طرق الوقاية التي يمكن ان تحمي من التقاط العدوى. ويشير الكثيرون مثلاً الى انه يمكن التعقيم باستخدام الخل الابيض او ماء الجافيل. وتشمل التساؤلات ايضاً ما اذا كان الوباء ينتقل عن طريقة الملابس او الطرود البريدية او بواسطة الهواء. وهذه بعض الاجابات التي يجب معرفتها عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد الشائع عالمياً.

5 اسئلة عن الوقاية من فيروس كورونا

1 - هل يمكن محاربته بالخل الابيض







تلجأ الكثيرات الى الاستعانة بهذا النوع من الخل من اجل تعقيم قبضات الابواب وبعض الاسطح المنزلية والاحذية. ومن المعروف ان القضاء على الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد يتطلب ان يكون تركيز السائل المطهر 70% بحسب المراكز الاميركية للحماية من الامراض. ولهذا ليس من الضروري ان يكون الخل الابيض فعالاً في ما يتعلق بالوقاية من هذا المرض.

2 - هل يمكن الاستعانة بماء الجافيل



تلجأ الكثيرات الى تنظيف الاسطح المنزلية باعتماد سوائل مطهرة مثل ماء الجافيل والكلور. وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية. ويعتبر هذا المنتج فعالاً لمحاربة الفيروسات. لكن لا يمكن استخدامه بطريقة عشوائية بل يجب توخي الحذر في هذا السياق. فهو قد يسبب الحروق الجلدية اضافة الى الصداع والغثيان.

3 -هل يجب نزع الحذاء خارج المنزل

يمكن الفيروس ان يعيش تحديداً في الاماكن الرطبة. وفي حال السير في الشارع من الممكن ان يتم الدوس على كل ما يلتصق بالاسفلت من مواد ومنها بصاق بعض الاشخاص الذين يحتمل اصابتهم بالوباء. وبحسب دراسة اجريت في جامعة بروكسل يمكن الفيروس البقاء حياً على النعال قبل الانتقال منه الى ارض المنزل. ولهذا من الافضل نزع الحذاء خارج المنزل وتعقيمه قبل إدخاله. كذلك من الضروري تعقيم الارض بشكل منتظم.

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4 - هل تنقل الملابس العدوى



اشارت الطبيبة الفرنسية مود بيناتار في حديث لصحيفة لو باريزيان الفرنسية الى انه يمكن فيروس كورونا المستجد ان يبقى على الملابس لمدة 4 ساعات. ولهذا نصحت بضرورة نزع الملابس فور العودة الى المنزل وعزلها في مكان جيد التهوئة وعدم توضيبها مباشرة في الخزانة. وأضافت انه يجب غسلها قبل مرور الـ24 ساعة اللاحقة على درجة حرارة لا تقل عن 60 مئوية لأن هذا يساعد على ازالة آثار الفيروسات.

5 - هل تنتقل عدوى كورنا بالطرد البريدي



من الضروري التعامل بحذر تام مع الطرود البريدية. وفي هذه الحالة يجب استقبال عامل البريد مع الحفاظ على مسافة فاصلة لا تقل عن متر ونصف المتر ومع وضع القفازات والكمامة الطبية. كذلك يجب ان يطلب منه وضع الطرد على الباب ثم استلامه وتعقيمه جيداً قبل فتحه. ومن الضروري إلقاء الغلاف وملحقاته في سلة المهملات.

6 - هل ينتقل الفيروس في الهواء



من ابرز الاسئلة التي طرحت مؤخراً عن فيروس كورونا ما اذا كان ينتقل عن طريق الهواء. وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية حيث اشارت من خلال حسابها على "تويتر" الى انه لا دليل يشير الى ذلك حتى الآن. واضافت في البيان: "لا يوجد دليل عل أن فيروس كورونا ينتقل بوساطة الهواء. فمن المعلوم انه ينتشر عن طريق رذاذ السعال او العطس والمخالطة. ويمكن منع ذلك من خلال غسل اليدين بالماء والصابون وعدم لمس الوجه".



