أبزر 5 أفكار لقضاء يوم ممتع مع زوجك في المنزل

من المؤكد أن الحجر المنزلي في مختلف دول العالم بسبب فيروس كورونا فرض على العروس الجديدة واقعاً لم تكن جاهزة مُسبقاً له الأمر الذي وضعها أمام امتحان صعب من أجل إنجاح بدايتها الزوجية خصوصا أنها ستكون مع الزوج على مدار 24 ساعة تقريباً. فإذا كنت عزيزتي متزوجة حديثاً وتبحثين عن أفكار لقضاء يوم ممتع مع زوجك في البيت، فإن "هي" تقدم لك أبرز 5 أفكار لذلك لتحويل هذه الأيام القاسية في الحجر إلى لحظات ممتعة لا تُنسى:

- النصيحة الأولى لك عزيزتي هو أن تتعاملي مع الزوج طيلة الوقت بحس فكاهي بعيدا عن التوتر أو الصراخ. بهذه الطريقة ستنجحين بتحويل أي أمر مُزعج إلى أمر بسيط ومرح لا يستحق التوتر.

الحجر المنزلي فرض على العروس الجديدة التعامل بطريقة مختلفة مع البداية الزوجية

- الألعاب المشتركة من أجمل الأفكار التي ستُضفي على يومياتك مع زوجك في البيت مزيداً من الفرح والمتعة وهي كثيرة لا تُحصى فاختاري الألعاب التي ترغبين بها سواء ألعاب الكترونية أو ألعاب يدوية أو ورقية، الخيارات أمامك واسعة.

- بما أن زوجك في المنزل في هذه الأيام يشاركك الحجر الصحي، فإنه سيكون أمراً ممتعاً أن تجعليه يشاركك في كل أمورك المنزلية لتتحول بذلك هذه المسؤوليات الى لحظات تشارك بينكما يسودها الكثير من الحب والمرح.

- وتتربع الرومانسية على عرش الأفكار المُقدّمة لك عزيزتي العروس لقضاء يوم ممتع في المنزل فحددي أياما أو ساعات معينة تنتقلي فيها مع زوجك الى أجواء رومانسية بعيدة عن كل أخبار فيروس كورونا وتداعياته السلبية فتتقربان بذلك من بعضكما أكثر وتعيشان الاسترخاء والهدوء أكثر.

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اخلقي اجواء رومانسية مميزة طيلة فترة الحجر

- أما الفكرة الخامسة التي ننصحك بها عزيزتي فهو أن لا تنقطعا عن المحيط العائلي من خلال تحديد مواعيد يومية للاتصال عبر خاصية الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بالأهل والأخوة والأقارب وحتى الأصدقاء وتبادل الأحاديث والنقاشات معهم والاستفادة من تجربتهم في هذه الأوقات فتقضيان بذلك لحظات ممتعة مع بعضكما.

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