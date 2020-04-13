ألغاز لتنمية ذكاء طفلك في العزل المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 01:42 مساءً - عزيزتي الأم، هل تذكرين الأمسيات الجميلة أيام طفولتك، حين كنت تستمعين لقصص الجدة وكذلك للألغاز التي يلقيها الجد ويطلب منكم حلها أنت وإخوتك، إن كانت هذه الذكريات لا زالت لديك كأجمل ما مر بك في طفولتك، فما رأيك لو استعدت هذه الذكريات بألغاز سهلة تطرحيها على أطفالك في قترة العزل المنزلي، ولاحظي فرحتهم وكذلك المعلومات التي سوف يحصلون عليها، وتذكري حسب ما يخبرك به المعلم وسيم يوسف وهو معلم مرحلة دنيا أن الألغاز تنمي البديهة والذكاء عند الطفل، فتعرفي على هذه الألغاز وذلك ضمن حملة " الخليج 365 " مرحباً بيتي، فهل أنت مستعدة؟

شيء نراه ولا نستطيع ان نلمسه اول حروفه شئ يقتل واخر حروفه شئ نشربه؟

الحل هو السماء.

2_ ما هو الشيء الذي أمامك ولا تراه ؟

المستقبل.

3_ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك ؟

التلفاز.

4_ من هو الخال الوحيد لأولاد عمتك ؟

والدك.

5_ كلي ثقوب ومع ذلك أحفظ الماء. فمن أكون ؟

الأسفنج.

6_ ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في الساعة ؟

حرف القاف.

7_ وهذا اللغز من الألغاز الشعبية التي تعتمد على لحن الكلمات: حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول فما هو ؟

السفينة.

8_ يتحرك دائماً حولك، ولكنك لاتراه . . ما هو؟

الهواء.

9_ كلمة من أربعة حروف . . إذا أكل الإنسان نصفها يموت، وإذا أكلها كلها لا يموت . . ماهي؟

سمسم.

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10_ ما هو الشيء الذي يقرصك . . ولا تراه ؟

الجوع.

11_ ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج، ولا يكسره؟

الضوء.

12_ إذا وضعناه في الثلاجة لا يبرد فما هو؟

الفلفل الحار.

13_ له عين ولا يرى . . ما هو؟

الإبرة.

14_ طائر يلد . . ولا يبيض . .فما هو؟

الوطواط.

15_ ما الشيء الذي إذا حذفنا الحرف الأول منه طار؟

قطار.

16_ هو ابن الماء، وإذا وضع فيه الماء مات … فماذا يكون ؟

الثلج.

17_ من هو الذي ينام مرتدياً الحذاء ولا يفارقه ؟

الحصان.

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