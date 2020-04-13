تعرف عليها..7 طرق للتخلص من آلام المفاصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 01:15 مساءً - يمكن أن يحدث ألم المفاصل بسبب الإفراط في الاستخدام أو الإجهاد أو الالتواءات أو التهاب المفاصل أو الشيخوخة، ولكن بغض النظر عن السبب، فأنت بحاجة إلى الراحة، ولكن إذا كانت مشكلتك مزمنة بدلا من مؤقتة، فقد ترغب في استكشاف الطرق الطبيعية لإدارة آلام المفاصل قبل تناول المستحضرات الصيدلانية بآثارها الجانبية.

وهذه 7 طرق طبيعية قدمها موقع ” “Health & HumanResearch لمساعدتك على التخلص من آلام الركبة والمفاصل:

طريقة “رايس”

“رايس” اختصار لسلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في إدارة الألم وتقليل الالتهاب الذي يسبب الألم، وهي اختصارًا لـ “راحة – ثلج – تدليك – ارتفاع”.

وعندما تعاني من نوبة في الركبة أو ألم في المفاصل، بغض النظر عن السبب، من المهم أن تريح المنطقة، وتجنب استخدام المفصل المؤلم لفترة وجيزة، وحافظ على المنطقة المصابة مرتفعة فوق قلبك قدر الإمكان، فذلك يمنع تراكم السوائل الذي يسبب المزيد من التورم.

أيضًا، ضع ضمادة باردة مرتين في اليوم، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقليل الالتهاب والألم، كما تمنع ضمادة الضغط التورم من العودة.

تاي تشي أو اليوجا

بقدر ما يمكنك، شارك في روتين تمرين منخفض التأثير لتحسين المرونة وتقوية المفاصل نفسها بالإضافة إلى الأنسجة القريبة.

ومن أمثلتها رياضة تاي تشي واليوجا لأنهما تركزان على الاتصال بين العقل والجسم، وكلاهما عن اليقظة والحركة، ولا تعد هذه الممارسات مفيدة لزيادة نطاق الحركة فحسب، بل قد يساعدك جانب التأمل على التعامل مع الألم المزمن.

فقدان الوزن

كلما زاد الوزن الذي يجب أن تتحمله مفاصلك، كلما زاد الضغط والتلف الذي سيحصل عليها.

ليس من السهل أبدًا إنقاص الوزن، لأن عاداتنا الغذائية متأصلة للغاية، ويمكن أن يكون الطعام راحة كبيرة في أوقات الألم والضغط، ولكن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد أيضًا من آلام المفاصل، خاصة إذا كانت ناتجة عن التهاب المفاصل، لذا يمكن تجربة اتباع نظام غذائي لالتهاب المفاصل يتكون من أطعمة صحية كاملة تقلل الالتهاب، ويمكن أن يكون هناك تخفيض فوري للألم بينما يقل الوزن تدريجيًا.

مرهم عشبي

تشمل كريمات تخفيف الألم التي يمكنك شراؤها دون وصفة طبية فهي تحتوي على الساليسيلات اللازمة لتخفيف الألم.

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كما أن الكريمات آمنة نسبيًا للاستخدام ما لم تكن لديك حساسية تجاه الساليسيلات، ومع ذلك، قد تكون غير ضرورية تمامًا في ضوء اكتشاف قامت به مجموعة من الباحثين في باكستان.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في المجلة الباكستانية للعلوم البيولوجية، أن مرهمًا عشبيًا مصنوعًا من القرفة والزنجبيل والصمغ العربي “المصطكي” وزيت السمسم يعمل تمامًا مثل كريمات الساليسيلات للسيطرة على آلام المفاصل موضعيًا.

لحاء الصفصاف

يُطلق على لحاء الصفصاف أحيانًا اسم “أسبرين الطبيعة”، ويمكن العثور على خلاصة لحاء الصفصاف في كبسولات وصبغات وشاي، على الرغم من أن بعض الناس يفضلون ببساطة مضغ اللحاء.

لكن لا تتناول لحاء الصفصاف إذا كانت لديك حساسية من الأسبرين أو إذا كنت تتناول مميعات الدم، خلاف ذلك، فإن الآثار الجانبية المحتملة له محدودة وخفيفة.

مستخلص الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بتخفيف الغثيان والألم، وقد وجدت دراسة على مرضى التهاب المفاصل أن استخدام الزنجبيل مع الأدوية الموصوفة يقلل من الألم أكثر من الأدوية وحدها.

العلاج بالحرارة

الحرارة هي مسكن طبيعي آخر جيد لأنها تريح العضلات وتساعد على منع المفاصل من التورم، وغالبًا ما تستخدم الحرارة مع العلاج بالبرودة لأن الاثنين يكملان بعضهما البعض بشكل جيد.

ويفضل استخدام الثلج خلال الـ 24 ساعة الأولى من النوبة الجلدية لأنه يقلل بشكل كبير من الالتهاب، كما يمكن للحرارة أن تهدئ الألم المتبقي.

ويمكنك استخدام الحرارة بقدر ما تشاء، لكن ضع وسادة تدفئة على ملابسك أو منشفة حتى لا تحرق بشرتك، كما يجب أن تكون مدركًا أيضًا لارتفاع درجة حرارة جسمك الأساسية والتوقف عندما تبدأ في الشعور بالدفء الشديد.