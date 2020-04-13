الصين تعود لـ"دائرة الخطر" والولايات المتحدة تلتقط أنفاسها و"بارقة أمل" مع وفيات وباء "كورونا"

يواصل فيروس "كورونا" المستجد الانتشار وحصد الأرواح، رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، وأدى انتشار الفيروس منذ ظهوره نهاية ديسمبر / كانون الأول في الصين إلى وفاة أكثر من 114 ألف شخص حول العالم، في حين تجاوز تعداد المصابين به حاجز المليون و800 ألف.

والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في غضون 24 ساعة هي الولايات المتحدة مع 1607 وفيات جديدة، والمملكة المتحدة (737) وإسبانيا (619).

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 306 والإصابات تصل إلى 9152.

- تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا.

- سجلت إسرائيل ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حيث وصلت إلى 106 بعد تسجيل وفاة سيدة تبلغ من العمر 80 عاما.

- سجلت ألمانيا ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا حيث وصلت إلى 123016، في حين ارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 2799.

- جونز هوبكنز: 1514 وفاة من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

- المكسيك تعلن تسجيل 442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 23 حالة وفاة.

- المغرب يعلن تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ورصد 116 حالة إصابة جديدة في نفس الفترة.

- مصر تسجل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13 شخصا، بينما ارتفع عدد الحالات الشفاء إلى 447 حالة.

- الأردن يعلن عن تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

- السعودية تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 761، وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 59 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

- أعلنت السلطات الصحية الهولندية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 25 ألفا فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

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الولايات المتحدة تلتقط أنفاسها و"بارقة أمل"

سجلت الولايات المتحدة، مساء الأحد، 1514 وفاة جديدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجدّ، ما يُمثّل تباطؤا طفيفا لليوم الثاني تواليا، حسب جامعة جونز هوبكنز؛ ففي يوم السبت، كانت الولايات المتحدة سجّلت 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقا للجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأميركية، أنتوني فاوتشي، الأحد، أنّ الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجا الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كوفيد-19 بلغت ذروتها، وأراد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق أن يكون أكبر اقتصاد في العالم قادر على إعادة فتح أبوابه بحلول الأحد، لكن معظم البلاد بقيت في حالة جمود واحتفلت الكنائس بعيد الفصح عبر الإنترنت لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح، تعهد الرئيس الأميركي، باحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، وأقر ترامب بأن "الولايات المتحدة تواجه تحديات فريدة من نوعها ناجمة عن الفيروس الجديد"، وذلك في رسالة وجهها للأميركيين تشرها البيت الأبيض.

وقال، "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للمسيحية من الحب والرحمة والعطف التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأميركي"، ولفت إلى أن عددا لا يحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلا إنهم يؤدون "عملا استثنائيا لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".

الصين تعود لـ"دائرة الخطر"

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19".

وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس، وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، الاثنين، أن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر في زيادة قياسية جديدة وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم، وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم، وأعلن إقليم هيلونغ جيانغ المجاور لروسيا بشمال شرق الصين 56 حالة إصابة جديدة منها 49 حالة من روسيا، وأشارت المدن الصينية القريبة من الحدود مع روسيا، الأحد، إلى أنها ستشدد القيود على الحدود وإجراءات العزل الصحي للقادمين من الخارج.

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