تقرير يوضّح استمرار فيروس "كورونا" في الانتشار حول العالم

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.ومع عدم التوصل لعلاج يقضي على وباء "كوفيد-19" حتى الآن، واصل الفيروس انتشاره متسببا بإصابة أكثر من مليون و800 ألف شخص، في حين تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ100 ألف.وخلال 24 ساعة، تجاوزت الولايات المتحدة إيطاليا لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس، وسجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 761، وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 59 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

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- الأردن يعلن عن تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

- الأردن يعلن عن تمديد إغلاق المؤسسات حتى نهاية الشهر الجاري في إطار الحد من انتشار كورونا.

- فرنسا تعلن عن تسجيل 561 وفاة جديدة بفيروس كوروناز

- إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات بفيروس كورونا في 3 أسابي، بعد الإعلان عن 431 وفاة في الـ 24 ساعة الأخيرة

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن عن تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 89 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

- إنجلترا تسجل 657 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

- هولندا تعلن تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1188 إصابة.

- وكالة الأنباء الفرنسية: وفيات فيروس كورونا في أوروبا تتخطى عتبة الـ 75 ألف وفاة.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 630.

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

- ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 71686 والوفيات إلى 4474.

- كشفت الكويت عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين بالمرض في البلاد إلى 1234.

- إسبانيا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4167 إصابة.

- سجلت الفلبين 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا و220 إصابة.

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- قالت إندونيسيا إنها سجلت 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة.

- رويترز: تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 8356 وعدد الوفيات إلى 273 وشفاء 716 حالة.

- سجلت تايلاند 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2551.

- جونز هوبكنز: 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا.

- الصين تعلن 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، مع عدم وجود وفيات جديدة.

- سجل السودان حالتي إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة السابقتين.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة، بينما تعافى من المرض 42 شخصا.

- ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 13832 شخصا لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة انخفض لليوم الثالث على التوالي.

- ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات يوم الجمعة.

- وزارة الصحة المغربية تعلن عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

- العراق يعلن عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

- وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1825، بعد تسجيل 64 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 460.

- الجزائر تعلن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 275.

- كندا تسجل 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1316 إصابة.

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