شكرا لقرائتكم خبر عن للشعور بالسعادة والحد من التوتر بسبب كورونا تناول هذه الأطعمة أبرزها الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار الفيروس التاجي كورونا، وارتفاع أعداد المصابين يمر الكثيرون بحالة من التوتر والقلق نتيجة لمتابعة الأخبار بشكل مستمر، وأيضا بسبب التباعد الاجتماعي وعدم القدرة علي زيارة الأقارب والأصدقاء لتجنب انتقال وانتشار العدوى الفيروسية الخطيرة، وهذا يزيد من الشعور بالخنقة والحزن الداخلي.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالسعادة، وتقلل من حدة تعرضك للخوف والقلق والتوتر والضغوط النفسية المختلفة، فعناك بعض الأطعمة التي تزيد من ارتفاع هرمون الأندروفين والسيروتونين المسئولين عن شعوررك بالسعادة، وذلك وفقا لموقع " goodhousekeeping".

أكد التقرير، أن تناول الأسماك كالسلمون، والتونة، تعد من الحيل الجيدة للشعور بالسعادة، وذلك لأنها غنية بالأوميجا3، وفيتامين د، وهذه العناصر تعد من أفضل العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية، والحد من التوتر والقلق والاجهاد.

وأضاف التقرير، أن تناول الشيكولاتة الداكنة تعد من الحيل الغذائية الجيدة، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة المسئولة عن إفراز هرمون الأندروفين الذي يساعد علي حصول الجسم في الشعور بالسعادة، ويحد من تعرضه للتوتر والقلق، وأيضا يعمل علي زيادة نسبة تدفق الدم في خلايا الجسم، ويحسن من قدرات المخ.

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وأشار التقرير، أن تناول الموز يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تجلب لك السعادة، لأن الموز يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ب الذي يساهم بشكل كبير في زيادة شعور الجسم بالسعادة، ويقلل من فرص تعرضه للقلق والتوتر.

وأضاف التقرير، أن تناول المكسرات يعد من الحيل الجيدة لتقليل الشعور بالتوتر والقلق، ولذا عليك تناول حفنة يوميا من المكسرات لأنها تحتوي على حمض أميني يطلق عليه التربتوفان، وهو يزيد من إنتاج هرمون السيروتونين الذي يجعلك تشعر بالسعادة.

وأكد التقرير، علي ضرورة تناول الكريز، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تدعي الكيرسيتين والتي تعمل علي شعورك بالسعادة، وتخفض من الإصابة بالتوتر والقلق، وأيضا يمكنك تناول شاي البابونج، فهو سلاح قوي لمحاربة القلق والتوتر، يجعلك تشعر بالإسترخاء.