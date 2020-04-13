شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب أعراض حمى القش اتبع هذه النصائح.. أبرزها وضع الفازلين فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فصل الربيع يزداد فرص الإصابة بحمي القش، ذلك بسبب كثرة انتقال حبوب اللقاح خلال هذا الفصل من كل عام، و التي تتسبب في تهيج أغشية الأنف والصدر ، ولذا يقدم خبراء الصحة العديد من النصائح لحماية مرضي حمي القش من الأعراض الخاصة بها، وذلك وفقا لموقع "MIRROR".

أوضح التقرير، أن أعراض حمي القش هي العطس، وحكة شديدة في العين، والتهاب في الحلق، ويسعي مرضي حمي القش تجنب هذه الأعراض، ولذا كشف مارك دونوفان ، صيدلي في بوتس بأمريكا، عن أهم نصائحه للحد من أعراض حمى القش، ومنها:

- ضع الفازلين في أنفك من الداخل

قد يستغرب البعض هذه النصيحة، ولكن عند قيامك بها ستقل لديك أعراض حمي القش، لأن وضع الفازلين داخل الأنف يساعد علي عمل حاجز قوي يتسبب في عدم قدرتك علي استنشاق حبوب اللقاح، ولذا عليك قبل بدء موسم حبوب اللقاح وضع الفاولين داخل أنفك لمدة لا تقل عن أسبوعين.



استخدام الفازلين

-شراء النظارات الشمسية المغلفة

تعد النظارات الشمسية المغلفة من أهم النصائح للحد من دخول حبوب اللقاح إلي العين وتعرضها للهيج، ولذا عند الخروج خارج المنزل، عليك ارتدائها خلال هذه الفترة تجنبا للإصابة بحمي القش.

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النظارات المغلفة

-بعد الرجوع إلي المنزل أغسل ملابسك

بعد قضاء وقت طويل في الهواء الطلق، عند الرجوع للمنزل، عليك الاستحمام مباشرة، وذلك لإزالة حبوب اللقاح من الشعر أو الجلد والبشرة، وضع ملابك مباشرة في الغسالة.

-أبتعد عن نشر الغسيل خارج المنزل خلال هذه الفترة

في الفترة التي ينتشر فيها حبوب اللقاح ينصح بعدم نشر الغسيل خارج المنزل، لأنه يمكن أن تتشبث فيه حبوب اللقاح، ولذا عليك تجنب هذا الأمر نشر الملابس داخل المنزل.