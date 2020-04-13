تعرفى على اضطرابات الدورة الشهرية وعلاقتها بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشار فيروس كورونا والذعر والقلق الذى اصاب الكثيرون نتيجة زيادة الاصابات والوفيات أدى ذلك لمشاكل نفسية واضطرابات عديدة ابرزها اضطرابات الدورة الشهرية عند السيدات، وحسب ما ذكره موقع cosmopolitan فيمكن أن يؤثر الاجهاد على الصحة العقلية والجسدية وعلى انتظام الدورة الشهرية، فقد يسبب تأخر فى حدوثها او نزولها فى غير معادها، فالاجهاد والقلق ينشطان هرمون فى الجسم يسمى محور الغدة النخامية والكورتيزول، والافراط فيه يثبط المستويات الطبيعية للهرمونات التناسلية مما قد يؤدى لاباضة غير طبيعية ويسبب تأخر نزول الدورة الشهرية. ومع القلق الشديد تجاه فيروس كورونا قد تزداد اعراض الدورة الشهرية وتعانى السيدات من "عسر الهضم، ألم شديد فى البطن، الغثيان، الشعور بالتعب والارهاق الشديد، الاكتئاب الشديد". Advertisements كما ذكر الموقع بعض النصائح فى حالة الشعور بالقلق الشديد تجاه فيروس كورونا أهمها: 1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية فى المنزل وخصوصا تمارين اليوجا والتأمل، فهى تحارب الاكتئاب وتحد من الشعور بالقلق والضغط العصبى. 2:الابتعاد عن الاخبار السيئة والتحدث مع اصدقائك واقاربك دائما سواء عن طريق الفيديو أو التليفون. 3:الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول الخضراوات والفواكه التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى وخصوصا "الخضروات الورقية، التفاح، البرتقال، الجوافة". 4: استغلى وقت فراغك بتنمية مواهبك وقدراتك فى المنزل وابتعدى عن الافكار السلبية، فمن الممكن ان تمارسى هواية "الرسم، القراءة، التفصيل،الطبخ".

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