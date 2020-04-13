شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تجربة سريرية لاختبار العلاج بالخلايا الجذعية لحالات كورونا الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مُنح فريق دولي من العلماء بالولايات المتحدة، إذنًا فوريًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، لإجراء تجربة سريرية لـ 24 مريضًا لاختبار سلامة وفعالية الخلايا الجذعية الوسيطة المستمدة من الحبل السري (UC- MSC) لمنع التهاب الرئة الذي يهدد الحياة والذي يصاحب الحالات الشديدة من COVID-19.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أذنت سابقًا باختبار منتجات خلايا UC-MSC في مرضى السكري من النوع 1 ومرض الزهايمر في جامعة ميامي كجزء من التجارب السريرية الأخرى.



تجربة سريرية على العلاج بالخلايا الجذعية

وبالنسبة لتجربة COVID-19 ، يقوم الفريق بالتعاون من فريق من العلماء من جميع أنحاء العالم لديهم خبرة واسعة في الأمراض المعدية والطب الرئوي والرعاية الحرجة ، في حين قدم آخرون الخبرة في تطوير المنتجات القائمة على الخلايا الجذعية، واستخدامها في التجارب السريرية، حيث يتم علاج الخلايا عن طريق الوريد.

ووفقا لتقرير موقع " news-medical" ، ستستند التجربة في نظام جامعة ميامي الصحي ونظام جاكسون الصحي بفلوريدا، وفقالمبادرة أكاديمية دولية تعاونية برعاية تحالف Cure ، وهي مجموعة غير ربحية من العلماء والمبتكرين مكرسة لتبادل المعرفة وتسريع العلاج لجميع الأمراض.

Advertisements

يتم توجيه 100% من المساهمات التي أثارها تحالف Cure إلى هذه التجربة السريرية وتوسيع تصنيع منتجات UC-MSC، إذا أثبتت التجربة السريرية أنها آمنة وفعالة .

واستجابة لوباء COVID-19 ، قام تحالف Cure Alliance بتخصيص جميع الموارد لمكافحة الفيروس، و تمت مشاركة البروتوكول السريري بالفعل مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في اختبار استراتيجيات علاج مماثلة بأسرع وأكفأ طريقة ممكنة.

وكانت دراسة صغيرة أجراها مركز العلوم الصحية بجامعة شمال تكساس، قد كشفت أن 7 مرضى مصابين بمضاعفات خطيرة لفيروس كورونا ، تم حقنهم بزراعة الخلايا الجذعية وتعافوا وخرجوا من المستشفى في غضون 14 يومًا.

ووفقا للدراسة ظهرت أنباء عن الفيروس التاجي من ووهان بالصين قام فريق من الباحثين الدوليين ببذل جهودهم لمحاربة المرض الغامض.