السودان يطهر "مجمع الفقه" من قادة تنظيم الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا بإبعاد 35 من قيادات نظام الإخوان البائد، من البلاد، بينهم عبدالحي يوسف من مجمع الفقه الإسلامي "الهيئة القومية للإفتاء في البلاد". الحكومة السودانية تسلم وسطاء السلام "ردها" الإثنين السودان يقر عقوبات "طوارئ" لمخالفي إجراءات كورونا

وجاء القرار استجابة لتوصية وزير الإرشاد والأوقاف نصر الدين مفرح، والتي تقضي بتطهير مجمع الفقه من فلول جماعة الإخوان الإرهابية، وتعيين شخصيات مؤهلة ومعتدلة في هذه المؤسسة المهمة.

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