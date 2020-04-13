القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت مساء الأحد 1514 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت الجامعة أن هذه الإحصائية تمثّل تراجعا طفيفا لليوم الثاني على التوالي في عدد الوفيات داخل الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه في يوم السبت، سجلت الولايات المتحدة 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة يوم الجمعة.

وكان خبراء الصحة العامة حذروا من أن عدد وفيات المرض بالولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف، إذا تم رفع الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة المرض، التي شملت إغلاق أغلب الأعمال وبقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم، بعد 30 يوما من فرضها فقط.

يذكر أن حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة أصبحت الأعلى على مستوى العالم، بعدما بلغت الحصيلة أكثر من 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس.