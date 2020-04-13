أهم طرق العناية بالبشرة خلال فترة الحجر

مهما كان نوع البشرة يجب عليك مدها بالعناية اللازمة يومياً، حتى تحافظين على نضارتها وحيويتها، وبالرغم من توفر العديد من المنتجات التي قد تجعل السيدة تقع في الحيرة لاختيار الأنسب فيما بينها، إلا أنّ هناك عادات أساسية يجب اتباعها للعناية اليومية بالبشرة، إليك أبرز طرق العناية بالبشرة من خبيرة التجميل هدى صبّاغ

من أهم طرق العناية بالبشرة يومياً :

تنظيف البشرة مرتين يومياً، وذلك باستخدام المستحضر الأنسب لنوع البشرة، فبالإضافة إلى أنّ التنظيف اليومي يحافظ على صحة البشرة، فهو يحميها من المشاكل ، كما أنّ التنظيف يحارب العيوب التي تظهر على الوجه، كذلك يجب عليك مراعاة البشرة الحساسة عند اختيار الغسول المناسب لها؛ إذ يجب استخدام مستحضر لطيفٍ على البشرة، خصوصاً لمن يعانون من حب الشباب.

ترطيب وتنظيف

إزالة شعر الوجه، وهذا يضمن نظافة الوجه إلى جانب المظهر الجميل له، ويُمكن استخدام العديد من الوسائل لهذا الغرض، ولعل أكثرها شيوعاً استخدام الشمع الخاص بإزالة شعر الوجه.

ترطيب البشرة خاصةً إن كانت من النوع الجاف، وذلك باستخدام مرطبٍ لطيف للحفاظ على بشرةٍ ناعمة ومشرقة.

الاهتمام بالمناطق الحساسة في الوجه، مثل محيط العينين، والشفاه حيث تحتاج هذه المناطق لعنايةٍ خاصة

إزالة المكياج باستخدام مزيل خاصٍ يحافظ على توازن البشرة الطبيعي.

تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وهو أمرٌ لا غنى عنه للعناية بالبشرة، ويجب اختيار منتجٍ يحافظ على الرقم الهيدروجيني الطبيعي في البشرة، فهو مثالي لتنعيم البشرة.

حماية ضرورية

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استخدام كريم للوقاية من أشعة الشمس بشكل يومي، حتى لو كان الجو بارداً فأشعة الشمس تضر البشرة مهما كانت درجة حرارتها، وتزيد من ظهور التجاعيد.

شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً.

تناول الخضروات التي ترفع هرمون الأستروجين، حيث إنه مهمٌ للحفاظ على ليونة البشرة.

عدم العبث بحب الشباب، ومن الأفضل عدم لمس الوجه في حال وجود بثور أو أي مشاكل، حيث يوجد زيوت على اليدين من شأنها سد المسامات الموجودة في الوجه.

ترطيب الشفاه باستمرار، ومن أبسط الطرق لذلك استخدام مرطب الماء والسُكر، حيث يتم تحضير محلولٍ من الماء والسكر ومن ثم فرك الشفاه بهما، وهذه الطريقة تُزيل الخلايا الميتة وتُجدد خلايا الشفاه الميتة كما تحميها من التشقق





نضارة طبيعية

استخدمي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العين أو عيوب البشرة (على الاماكن التي تحتاج لتغطية) ثم تثبيت الكونسيلر بوضع القليل من البودرة حرة.

طبقي القليل من البلاشر على رأس الخدود لإضافة إشراقة منعشة على وجهك.

استخدمي ماسكرا الحواجب لرسمة حواجب طبيعية كثيفة.

ضعي القليل من البرونز على الجفن الثابت بواسطة فرشاة الدمج و بحركات دائرة بسيطة.

ضعي طبقتين من الماسكارا على رموشك لتطويلها وتكثيفها .

طبيقي ملمع الشفايف للوك طبيعي او مرطب الشفاه مع لون.

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