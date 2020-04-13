البيض لعلاج حب الشباب والتجاعيد

تعد الماسكات الطبيعية التي تقوم بها السيدات في المنازل من أهم المصادر للحصول على جمال طبيعي خال من الشوائب وحب الشباب.

وتقوم الكثيرات بخلطات طبيعية ومنها ماسك للوجه مكون من البيض كعنصر أساسي، حيث يعد البيض واحد من اهم مصادر البروتين الذي يعد المكون الرئيسي للجلد والشعر، لذلك يمكن استخدام ماسكات البيض لعلاج مشاكل مختلفة للبشرة.

يساعد البيض على استعادة توازن البشرة و توازن إفراز الزيوت، لذلك هو ماسك فعال لصاحبات البشرة الدهنية وعلاج حب الشباب. أيضاً يعمل البيض على تجدد خلايا البشرة وشد الجلد، من ثم يمكن تطبيقه لإخفاء التجاعيد و الخطوط الدقيقة التي قد تهاجمكِ في سن مبكر.

فيما يلي 3 ماسكات طبيعية تعتمد على البيض كمكون رئيسي لعلاج مشاكل البشرة المختلفة.

1. ماسك بياض البيض لشد البشرة

المكونات:

بياض بيضة

الطريقة:

نظفي وجهك جيدا

قومي بفصل بياض بيضة ثم يطبق هذا السائل اللزج مباشرة على وجهك باستخدام كرة القطن

اتركيه ليجف تمامًا لمدة 10 - 15 دقيقة

يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر

هذا الماسك يساعد بشكل كبير في تحسين الدورة الدموية. كما أنه يساعد في شد الجلد حتى لا يتراخى وتظهر التجاعيد.

٢- ماسك صفار البيض لعلاج حب الشباب

المكونات:

صفار البيض

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

تخلط المكونات معا ثم تطبق على البشرة بعد تنظيفها.

يترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة

اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر

هذا الماسك مهمته ترطيب البشرة الجافة خاصة خ ىلا فصل الشتاء الذي تزيد خلاله مشكلة الجفاف.

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٣-ماسك البيض والحليب لمقاومة التجاعيد



المكونات:

جزرة صغيرة مهروسة او مبشورة

٢ ملعقة كبيرة من الحليب

بياض بيضة

الطريقة:

تمزج المكونات مع خفق بياض البيض قبل إضافته ثم يطبق الماسك على بشرة نظيفة، اتركيه على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل أن يغسل جيدًا

هذا علاج رائع لمقاومة الشيخوخة لجميع أنواع البشرة، بفضل خصائص البيض السابق ذكرها بالا صافة الى البيتاكاروتين الموجود في الجذر وهو مركب مضاد للأكسدة المسببة للتجاعيد وخطوط الشيخوخة المبكرة.

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