خلطات طبيعية للعناية بالقدمين في المنزل

مظهر القدم الأنثوي يمنح الصبايا ثقة بالنفس، وتزداد مشكلة القدم والكعب في الشتاء مع جفاف الجسم وقلة شرب المياه.



ولكي تحصلي على قدم أنثوية إليك خلطات طبيعية بسيطة.



السكر البني مع زيت الزيتون والغليسرين

المكونات

- ربع كوب من السكر البني

- ملعقة صغيرة غليسرين

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

- أكياس بلاستيكية

طريقة تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وافركي بها قدميكِ بلطف، يمكنكِ هنا استخدام حَجر القدم.

اتركي الخليط على قدميكِ، لساعات عدة، وغلّفيه بأكياس النايلون.

اشطفي قدميكِ بالماء الدافىء، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت، والحصول على قدم ناعمة خالية من التشققات.



ماسك ملح البحر مع زيت الزيتون

المكونات

- 3 ملاعق كبيرة من ملح البحر

- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة غليسرين

طريقة تحضير الماسك

اِنقعي قدميكِ أولًا بالماء الدافىء لمدة ربع ساعة.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعيها على بشرة قدميكِ.

من الممكن أن تستخدمي أكياسًا بلاستيكية، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة أخرى.

اشطفي قدميكِ بالماء.

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ماسك زيت الكاموميل

مكونات الماسك

قطرات من زيت الكاموميل

قطرات من الغليسرين

طريقة تحضير الماسك

بعد يوم طويل اغسلي قدميكِ بالماء الدافيء ومن ثم جففيها جيدًا.

ضعي خليط من زيت الكاموميل والغليسرين على القدم واتركيهما على القدم لليوم التالي.

ليس شرط أن تشطفي قدميكِ بعد وضع الخليط، لأن الجلد سيتشربه.

كرري هذه التجربة مرتين أسبوعيًا للحفاظ على جمال قدميكِ.

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