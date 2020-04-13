شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهت كورونا حياة حبيبين قبل الاحتفال بعيد زواجهما الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ان وديفيد"قصة حب قضى عليها فيروس كورونا قبل الاحتفال بعيد زواجهم الخمسين بشهور قليلة ليصل رساله للجميع ان باماكنه القضاء على كل شئ فى لحظة فلا يفرق بين كبير وصغير ولا محب ووحيد.



الزوجان

وحسب ما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية فإن الزوجين كان يبلغان من العمر 71 عاما وكانا مرتبطين ببعض بشكل كبير ولا ينفصلان أبدا ولكن اصيبت الزوجة بنوبة قلبية بعد دخول زوجها الحجر الصحى بسبب اصابته بفيروس كورونا ولكنه توفى فى مستشفى الحجر وبعدها بيوم واحد رحلة الزوجة حزنا عليه.

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الحبيبان

قال ابنهما انهم كانوا معا طوال الـ 50 عاما وفعلوا كل شئ معا وكانوا يستعدون للاحتفال بعيد زواجهم الخمسين، وان خبر مرضهم كان مفزع لانه اضطر الاتصال بالجميع مرة واحدة لاخبارهم عن مرض الام والاب معا .

وقال الابن، دخل والدى المستشفى بعد ظهور الاعراض والتأكد من اصابته بفيروس كورونا، وكنت اتواصل معهم هاتفيا دائما بسبب عملى فى المنزل وفى اليوم التالى اتصلت على والدتى ولكنها لم ترد مما اثار القلق عندى وذهبت على الفور للمنزل ولكنى لم اتمكن من الدخول واتصلت بالشرطة واكتشفت اصابة والدتى بالنوبة القلبية وتوفت هى وابى، بعد أن عاشوا حياتهم على اكمل وجه ومرتبطين ببعض.

واضاف "لقد تركت كل فراش أمي لشخص يصنع الحقائب حتى يتمكنوا من غسل زيهم الرسمي بأمان، وسوف أتأكد من ذهاب بعضهم إلى الموظفين في الجناح حيث تم علاج والدي أيضا".