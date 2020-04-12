تعرف علي أهم طرق علاج ألم الرقبة

علاج ألم الرقبة يعتمد على علاج السبب، ويمكن أن يأتي ألم الرقبة من عدد من الأشياء مثل: إجهاد الرقبة، هشاشة العظام، مرض الديسك، داء الفقار العنقي، تضيق العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، في هذا التقرير نتعرف على علاج الم الرقبة، وفقاً لموقعى spine-health وmedicinenet.

علاج ألم الرقبة

علاج ألم الرقبة يمكن أن يكون بطرق بسيطة من خلال تقليل الالتهاب أو الألم وتشمل طرق علاج ألم الرقبة العلاج بالأدوية ومنها مسكنات الألم ومضادات الالتهاب أو العلاج المنزلي، وسوف نركز هنا على علاج ألم الرقبة في المنزل بطرق بسيطة.



علاج ألم الرقبة في المنزل

-إذا لم يكن ألم الرقبة شديداً ولم يكن ناتجًا عن صدمة، فيمكن علاج الألم عادةً من خلال الرعاية الذاتية في المنزل ويكون كالتالى:

-فترة راحة قصيرة، يجب تجنب الأنشطة والحركات الشاقة التي تزيد الألم سوءًا لبضعة أيام، بعض الحركة البسيطة تمنع الرقبة من أن تصبح أضعف أو يحدث تيبس أو تصلب في العضلات.

- البرودة أو الحرارة، يمكن أن يساعد وضع الثلج على الرقبة في تقليل التورم والألم، كذلك قد يساعد تطبيق الحرارة على إرخاء العضلات وجلب المزيد من تدفق الدم وشفاء العناصر الغذائية.

-بالنسبة للعلاج بالحرارة والبرودة بوضع كمادات، لمدة 15 أو 20 دقيقة مع استراحة لمدة ساعتين على الأقل لإعطاء الجلد وقتًا للتعافي.

- تمارين التمدد البسيطة، يتم تخفيف بعض أشكال آلام الرقبة أو ضيق العضلات عن طريق تمارين نطاق الحركة والعلاج الطبيعي.

-تغييرات نمط الحياة تلعب دورًا في الحد من آلام الرقبة، تتضمن بعض الأمثلة اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطًا من ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين ووضعية الجسم الصحيحة أثناء الجلوس والوقوف طوال اليوم.

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علاج ألم الرقبة يعتمد على السبب

علاج ألم الرقبة يكون بناء على علاج السبب وراء ألم الرقبة وتشمل أسباب ألم الرقبة ما يلي

-مرض القرص التنكسي، إجهاد الرقبة، هشاشة العظام، داء الفقار العنقي، تضييق العمود الفقري، إصابة الرقبة، الانزلاق الغضروفي، أو العصب المضغوط.

-يمكن أن يأتي ألم الرقبة من الالتهابات الشائعة ، مثل عدوى فيروس الحلق، ما يؤدي إلى تورم العقدة الليمفاوية (الغدة) وألم الرقبة.

يمكن أن يأتي ألم الرقبة أيضًا من الالتهابات النادرة ، مثل السل في الرقبة ، وعدوى عظام العمود الفقري في الرقبة (التهاب العظم والنقي والتهاب الإنتان)، والتهاب السحايا (غالبًا ما يكون مصحوبًا بتصلب الرقبة).

- يمكن أن يأتي ألم الرقبة أيضًا من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على عضلات الرقبة ، مثل الألم العضلي الليفي وكذلك من الوضع غير المريح للرقبة أثناء النوم.

تشمل عوامل خطر آلام الرقبة الإصابة الناتجة عن الرياضة وحوادث السيارات وركوب الخيل.

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