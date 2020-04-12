تعرف علي أهم أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس

يبدأ سرطان البنكرياس في الأنسجة المحيطة وهو عضو في بطنك يقع خلف الجزء السفلي من معدتك، ويطلق البنكرياس إنزيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد على التحكم في سكر الدم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MyoClinic"، يمكن أن تحدث عدة أنواع من النمو في البنكرياس، بما في ذلك الأورام السرطانية وغير السرطانية، ويبدأ النوع الأكثر شيوعًا من السرطان الذي يتشكل في البنكرياس في الخلايا التي تبطن القنوات التي تحمل إنزيمات الجهاز الهضمي خارج البنكرياس (سرطان البنكرياس الغدي العصبي).

ونادرًا ما يتم اكتشاف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة عندما يكون أكثر علاجًا، وهذا لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا إلا بعد أن ينتشر إلى أعضاء أخرى.

ويتم اختيار خيارات علاج سرطان البنكرياس بناءً على مدى انتشار السرطان، وقد تشمل الخيارات الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي أو مزيج من هذه.

أعراض سرطان البنكرياس

غالبًا ما لا تحدث علامات وأعراض سرطان البنكرياس حتى يتقدم المرض، وقد تشمل:

ألم بطني يشع إلى ظهرك

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود

اصفرار بشرتك وبياض عينيك (اليرقان)

براز فاتح اللون

بول داكن اللون

حكة في الجلد

وتشخيص جديد لمرض السكري أو مرض السكري الحالي الذي أصبح من الصعب السيطرة عليه

جلطات الدم

إعياء



أسباب سرطان البنكرياس

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ليس من الواضح ما الذي يسبب سرطان البنكرياس، لكن حدد الأطباء بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان ، بما في ذلك التدخين ووجود بعض الطفرات الجينية الموروثة.

البنكرياس

يبلغ طول البنكرياس حوالي 6 بوصات (15 سم) ويبدو كأنه كمثرى يرقد على جانبه، ويطلق (يفرز) الهرمونات، بما في ذلك الأنسولين ، لمساعدة جسمك على معالجة السكر في الأطعمة التي تتناولها، وينتج العصائر الهضمية لمساعدة الجسم على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ما يلي:

التدخين

داء السكري

التهاب البنكرياس المزمن (التهاب البنكرياس)

تاريخ عائلي من المتلازمات الجينية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك طفرة جين BRCA2 ومتلازمة لينش ومتلازمة الورم الميلانيني الخبيث

تاريخ عائلي لسرطان البنكرياس

بدانة

كبار السن، حيث يتم تشخيص معظم الناس بعد سن 65

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