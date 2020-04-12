تعرف علي أهم الإرشادات جديدة لمرضى التهاب الأمعاء أثناء تفشي كورونا

أصدرت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي AGA إرشادات رسمية للمرضى الذين يعانون من التهاب الأمعاء أثناء جائحة كورونا المعروفة رسمياً بـ COVID-19.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws"، نشرت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي (AGA) توجيهات جديدة لـ COVID-19 لأطباء الجهاز الهضمي الذين يعالجون المرضى الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD).

وفي حين أن جائحة COVID-19 هو حالة طوارئ صحية عالمية ، فإن المرضى الذين يعانون من التهاب الأمعاء الالتهابي لديهم مخاوف خاصة بشأن خطر الإصابة بالعدوى وإدارة العلاجات الطبية الخاصة بهم.

توصيات لأطباء الجهاز الهضمي ومرضاهم الذين لديهم مرض التهاب الأمعاء IBD أثناء تفشي كورونا:

1.

خلال هذا الوباء ، يجب على المرضى المصابين بالتهاب الأمعاء مواصلة العلاجات.

2.

لا يبدو أن الإصابة بالتهاب الأمعاء الالتهابي يزيد من خطر الإصابة بالسارس - CoV - 2 أو تطور كورونا.

3.

تعليمات للمرضى المصابين بالتهاب الأمعاء الالتهابي الذين يصابون بـكورونا ويكون لديهم (الحمى ، أعراض الجهاز التنفسي ، أعراض الجهاز الهضمي ، إلخ) وتشمل:

أ. التوقف عن العلاجات "ثيوبورين" ، "ميثوتريكسات"، "توفاسيتينيب".

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ب. أوقف العلاجات البيولوجية (بما في ذلك مضادات TNF ، ustekinumab ، vedolizumab).

ج. يمكن إعادة بدء العلاج بعد الحل الكامل لأعراض كورونا.

ويجب التحدث دائمًا مع فريق الرعاية الصحية قبل إيقاف أي دواء.

وقدم الدكتور ماكس بيمبرتون بانجلترا، بعض النصائح الهامة والذى اطلق عليه" دليلك للشفاء من كورونا"، وذلك أثناء العزل الذاتى أو عند الاصابة بفيروس كورونا، من أهمها التوقف عن استخدام الموبايل، وارتداء البيجامة، وتناول ما تريده.

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