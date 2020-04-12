تعرف علي أهم نصائح للحماية من عدوى كورونا فى شم النسيم ورمضان

مع قرب موعد الاحتفال بشم النسيم واستقبال شهر رمضان المعظم، اعتاد المصريين على ممارسة الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية مع هذه المناسبات ،ولكن مع ظهور فيروس كورونا فإن الأمر يبدو مختلفا.

وبادرت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط على تذكير سكان هذه المنطقة، ولاسيما المواطنين المصريين باعتبارهم الأكثر احياءً لهذه المناسبات،رأننا ما زالنا نسير في اجراءات منع العدوى ووقف انتشار فيروس كورونا.

ووجه المكتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، مجموعة من النصائح نحافظ على سلامتنا وسعادتنا وصحتنا خلال عيد الفصح وشم النسيم وشهر رمضان، وهي:

- التذكر باستمرار قواعد حماية نفسك وأحبائك من عدوى COVID19.

- المحافظة على المسافة المادية أو تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

- مشاركة سعادتك مع الأحباء والأقارب عن طريق دردشة الفيديو.

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وعلى جانب آخر، كشفت منظمة الصحة العالمية عن آليات الوقایة من العدوى ومكافحتھا من جثث موتى كوفيد 19 المستجد، بحظر تقبيل الشخص المتوفى بفيروس كورونا، كما نصحت المشاركين فى الغسل بغسيل الأيدى جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ینبغي مراعاة الاعتبارات الثقافیة وضمان الحدّ من تعرض أفراد الأسرة للجثة إلى أدنى حد ممكن، كما ینبغي ألا یشارك في تجھیز الجثة الأطفال أو كبار السن الأكبر من 60 عاماً أو أى شخص یعاني من أمراض أخرى كالأمراض التنفسیة أو أمراض القلب أو السكر أو ضعف الجھاز المناعي.

وشددت منظمة الصحة على أهمية الحرص على تقلیل عدد المشاركین في تحضیر الجثة إلى أدنى حد ممكن، ویمكن للآخرین المشاھدة من مسافة متر واحد على الأقل دون لمس الجثة، ویحق لأفراد الأسرة والأصدقاء أن یلقوا نظرة على الجثة بعد تجھیزھا للدفن، وفقاً للأعراف والتقالید.

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