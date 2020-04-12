تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سينابون القرفة بالزبيب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة (مستطيلة)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الزبدة : ربع كوب (مذابة)

- زبيب : ربع كوب الطريقة: مدي عجين البف باستري على سطح مرشوش بالقليل من الطحين.

ادهني العجين بالزبدة بكمية وافرة.

وزعي السكر والقرفة والزبيب.

لفي العجينة على شكل أسطوانة ثم قطعيها شرائح متوسطة السماكة.

انقلي الرولات لصينية مبطنة بورق الزبدة وادهني الرولات بباقي كمية الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تنفش وتصبح ذهبية اللون.

قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت بالقرفة طريقة إعداد وتحضير باف باستيري بالمارشيمللو

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