تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميني بان كيك بالبلوبيري

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب (منخل)

- البيض : 1 حبة

- حليب : كوب وربع

- سكر : 4 ملعقة صغيرة

- البلوبري : نصف كوب (طازج / للتزيين)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين) الطريقة: اخفقي البيض والسكر وثلاثة أرباع كوب حليب في طبق جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الطحين بالتناوب مع باقي كمية الحليب مع الاستمرار بالتحريك حتى تتمازج المكونات.

سخني مقلاة غير لاصقة على النار المتوسطة وضعي حوالي ملعقة كبيرة من الخليط واتركيه لمدة 3 دقائق واقلبيه حتى يتحمر الوجه الآخر.

ضعي البان كيك في طبق ووزعي العسل والبلوبيري وممكن رشة سكر بودرة للتزيين وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك البلوبري تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرحلى القمح بالحليب

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