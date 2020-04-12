تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور السهل بالمربى

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية)

- طحين : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- سكر البودرة : كوب

- مربى الفراولة : ربع كوب الطريقة: اخلطي الزبدة والسكر البودرة بمحضرة الطعام حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي البيضة والفانيلا واخفقي.

أضيفي الطحين واخفقي حتى تتكون عجينة ناعمة.

ضعي العجين بالقمع الخاص يتشكيل الكوكيز أو البيتفور وشكلي وردات صغيرة.

ضعي البيتفور في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 12 إلى 15 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركي البيتيفور يبرد ثم ضعي قليلاً من المربى في منتصف وردات البيتفور وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير سلاش الفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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