شكرا لقرائتكم خبر عن رغم نجاحه فى قتل كورونا مختبريًا.. FDA تحذر من دواء الطفيليات إيفرمكتين البيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، الأشخاص من استخدام عقار الإيفرمكتين المضاد للطفيليات المخصص للحيوانات كعلاج لـ COVID-19، بعد الإعلان عن دراسة قادتها جامعة موناش الإسترالية، تظهر أن الدواء يمنع تكاثر الفيروس في بيئة معملية.

وتصف مقالة لـ Antiviral Research كيف استجاب الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 - للإيفرمكتين عند إجراء اختبارات فى المعمل عليه، ولكن لم يتم إعطاء الدواء للأشخاص أو الحيوانات في هذه الدراسة.



الدواء المضاد للفيروسات وكورونا

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في رسالة نشرت على موقعها على الإنترنت، إن الأمر يحتاج إلى المزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان الإيفرمكتين قد يكون آمنًا أو فعالًا في منع أو علاج COVID-19، عند اختباره على الحيوانات أو البشر.

كتب الدكتور ستيفن سولومون ، مدير مركز الطب البيطري التابع لإدارة الغذاء والدواء: "إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية معنية بصحة المستهلكين الذين قد يتناولون الأدوية من أنفسهم عن طريق تناول منتجات الإيفرمكتين المخصصة للحيوانات، معتقدين أنها يمكن أن تكون بديلاً للإيفرمكتين المخصص للبشر".

وأضاف: "لا يجب على الناس تناول الأدوية الحيوانية أبدًا، لأن إدارة الأغذية والأدوية قامت فقط بتقييم سلامتهم وفعاليتهم في الأنواع الحيوانية المحددة التي تم تصنيفها من أجلها، لأن هذه الأدوية الحيوانية يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا للناس".

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صورة ضوئية من تحذير الـ FDA

وأضاف الدكتور سليمان أن الأشخاص لا يجب أن يأخذوا أي عقار من عقار إيفرمكتين المضاد للطفيليات، إلا إذا تم الحصول عليه من مصدر شرعي أو تم وصفه لهم من قبل مقدم رعاية صحية مرخص.

وقد تمت الموافقة على أقراص Ivermectin لعلاج بعض الديدان الطفيلية في البشر والطفيليات الخارجية مثل قمل الرأس وحالات الجلد مثل الوردية، كما تمت الموافقة على الدواء لمنع مرض الديدان القلبية في بعض أنواع الحيوانات الصغيرة ولعلاج بعض الطفيليات الداخلية والخارجية في الحيوانات المختلفة.

وتحذر إدارة الأغذية والأدوية (FDA) عن أى منتجات تعلن لعلاج COVID-19 قبل اعتمادها رسميا وإعلان إجازة استخدامها على البشر من جهات موثوق بها، لأن ما يجرى حاليا مازال تحت التجارب.