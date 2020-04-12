تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- سكر : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- ماء بارد : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي الكاكاو والسكر جيداً في قدر حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الملح والماء وحركي جيداً ثم ضعي القدر على نار متوسطة وحركي حتى تذوب المكونات مع الماء ويبدأ بالغليان.

خففي النار واتركي المزيج يغلي لمدة دقيقة ثم ازيلي القدر عن النار.

أضيفي الفانيلا وحركي.

اتركي الصوص ليبرد ثم احفظيه بمرطبان زجاجي محكم في الثلاجة.

يمكنك استخدامه لتزيين الكيك والكوكيز والأيس كريم والبان كيك حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

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