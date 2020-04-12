تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفول السوداني

المقادير

- زبدة الفول السوداني : كوب (طرية)

- طحين : ثلاث أرباع الكوب (طحين الشوفان / شوفان مطحون ناعم)

- العسل : ربع كوب

الطريقة:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة وبطني صينية كوكيز بورق الزبدة.

اخلطي زبدة الفول السوداني مع العسل جيداً حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

أضيفي طحين الشوفان واعجني جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

شكلي كرات بحجم حبة الجوز من العجينة وضعيها في الصينية المجهزة و اضغطي على كرات الكوكيز بالشوكة ضغطة خفيفة لعمل حزوز.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 – 18 دقيقة ثم ازيليها من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق.

قدمي الكوكيز دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.

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