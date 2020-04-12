تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوبان ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : كوب ونصف

- الزبدة : نصف كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- ماء ساخن : نصف كوب

- البيض : 4 حبات الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الطحين مع الكاكاو البودرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح والسكر في وعاء واخلطي حتى يخرج الهواء منه.

أضيفي الزبدة واخفقي بالخفاقة على سرعة منخفضة لمدة دقيقة حتى يصبح المزيج مثل الفتات.

أضيفي الزيت واخفقي.

اخلطي الفانيلا مع الحليب والماء وأضيفي المزيج لخليط الطحين والزبدة والزيت واخفقي لمدة دقيقة حتى تتجانس المكونات.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج في صينية الكيك المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم.

عند التقديم يمكنك التزيين برشة سكر بودرة والفواكة الطازجة حسب الرغبة و قدميه دافئاً أو بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا طريقة إعداد وتحضير البسكويت بالكاكاو لمناسبات أطفالكِ

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