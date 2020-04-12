طريقة إعداد وتحضير البسكويت بالكاكاو لمناسبات أطفالكِ

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الزبدة : نصف كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- صفار البيض : 1 حبة

- طحين : كوب

- بودرة الكاكاو : ملعقة

- خميرة : ملعقة

- ورق الزبدة : 1 ورقة

طريقة التحضير 1. يخلط كلّ من السكر والزبدة، ثم يضاف صفار البيضة، فالخميرة والطحين والكاكاو. وتعجن هذه العجينة باليدّ، حتى تتماسك.

2. تلفّ الكمية إلى أربعة أصابع بقطر 3 سنتيمترات، وتوضع في الثلاجة، لمدة 4 ساعات.

3. تدهن أصابع العجينة بالبيض، ثم ترشّ بالسكر وتقطّع وتوضع في الصواني مع ورق الزبدة.

4. تخبز لمدة عشر دقائق على حرارة 180 درجة مئوية. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو

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