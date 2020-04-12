تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني بالخضار والسمسم

القاهرة - لايف ستايل المقادير - مقادير الصوص : الصويا صوص : نصف كوب

الخل : نصف كوب

الماء : نصف كوب

بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

النشاء : ملعقة كبيرة

زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

الكاتشاب : ملعقة كبيرة - الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- فليفلة ملونة : 3 حبات (مقطعة)

- الجزر : كوب (مقطع)

- الدجاج : باكيت (بوب كورن الدجاج/ مقلي)

- السمسم : نصف كوب

- البصل الأخضر : كوب (مفروم) الطريقة: Advertisements سخني الزيت النباتي في قدر على النار، أضيفي الزنجبيل الطازج المبشور وقلبيه قليلاً.

أضيفي الفليفلة الملونة المقطعة، ثم أضيفي الجزر وقلبي المكونات مع بعضها البعض.

لتحضير الصوص: ضعي مقادير الصوص جميعها في وعاء صغير واخلطيها جيداً وضعي الصوص جانباً.

أضيفي بوب كورن الدجاج المقلي للخضار وحركي.

صبّي مزيج الصوص فوق الخضار والدجاج وقلبي، اتركي المكونات حتى تغلي.

أضيفي السمسم والبصل الأخضر المفروم وحركي، واتركي المكونات حتى تتماسك وتتسبك.

قدمي الدجاج الصيني ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج طريقة اعداد وتحضير دجاج مشوي بالخردل والكاتشاب

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