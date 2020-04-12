طريقة إعداد وتحضير ستيك مع صوص البلسمك والماسترد

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الستيك : 4 قطع (فيليه مدقوقة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : نصف كوب

- الماسترد : ربع كوب

طريقة التحضير 1. سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار عالية. 2. تبلي الستيك بالملح والفلفل وأضيفيه للزيت وقلبي لمدة 3 دقائق على الجهتين حتى يتحمر و ينشف ماؤه. 3. ارفعي الستيك من المقلاة وضعيه في طبق وغطيه بورق الأولمنيوم. 4. ضعي الخل البلسمي في نفس المقلاة وقلبي لمدة دقيقتين ثم ارفعيه عن النار. Advertisements 5. أضيفي الخردل وقلبي المزيج حتى يتجانس. 6. صبي المزيج فوق الستيك وقدميه ساخناً إلى جانب الخضار أو السلطة أو البطاطس. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالماسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار

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