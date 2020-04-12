طريقة إعداد وتحضير أفخاذ دجاج بالليمون وإكليل الجبل



المقادير

- أفخاذ الدجاج : 500 gr

- عصير الحامض : 2 pcs

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- الثوم : فصّان (مفرومان)

- ملح : رشّة

- إكليل الجبل : ملعقتان كبيرتان

- الليمون : 1 pcs (مقطعة الى دوائر)

طريقة التحضير

1. تغسل أفخاذ الدجاج جيداً بالماء، وتترك حتى تصفى.

2. يزال جلد الأفخاذ قبل قليها.

3. توضع الأفخاذ على نار قوية في مقلاة مع عصير الليمون وإكليل الجبل والملح وزيت الزيتون وقطع الليمون وفصوص الثوم الى حين النضوج.

4. من ثم تترك الأفخاذ على نار هادئة، ويتم تغطيتها لمدة ثلث ساعة على الأقل حتى يصبح لونها ذهبياً.

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5. يقدّم هذا الطبق ساخناً.

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