تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالبصل وزيت الزيتون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كبدة الدجاج : 500 غراماً (مقطعة مكعبات)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم ناعم جداً)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: سخني ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة جيداً حتى يظهر بخاره.

أضيفي الكبدة وقلبي سريعاً على نار عالية حتى تنشف ويصبح لونها داكناً.

أضيفي البصل والفلفل الحار وملعقتين من الماء وحركي واتركيها لمدة 7 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل واتركيها لمدة 5 دقائق على النار حتى تنضج.

ازيلي الكبدة عن النار ووزعي باقي كمية زيت الزيتون فوقها وقدميها ساخنة مع رشة بقدونس حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

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