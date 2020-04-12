تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالماسترد

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- البطاطس : 5 حبات (مقطعة دوائر أو مكعبات)

- المايونيز : كوب

- الماسترد : 2 ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير 1. اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج ثم صفيها وقطعيها مكعبات أو دوائر حسب الرغبة واتركيها لتبرد. 2. اخلطي المايونيز والماسترد والخل والملح والعسل جيداً. 3. ضعي البطاطس في طبق وأضيفي مزيج المايونيز والماسترد واخلطي حتى تتمازج المكونات. Advertisements 4. زيني الطبق بالبصل الأخضر وقدميها. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالجنزبيل والعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة القرع العسلى

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