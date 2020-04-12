تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرصلصة الماسترد بالعسل



المقادير

- المايونيز : كوب ونصف

- الماسترد : ربع كوب

- العسل : نصف كوب

طريقة التحضير 1. اخلطي الماسترد مع المايونيز جيداً في وعاء. 2. أضيفي العسل وحركي جيداً حتى تتمازج المكونات. 3. قدمي صلصة الماسترد بالعسل مع الدجاج المشوي أو المقلي أو الستيك حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالجنزبيل والعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة القرع العسلى

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