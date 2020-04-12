تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سيزلنج دجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتتبيلة الدجاج : صدر الدجاج : 3 صدور (فيليه مفروم مكعبات صغيرة)

المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

باربكيو صوص : ملعقة كبيرة

عصير الليمون : نصف حبة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة)

بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة - مقادير الخضار : البصل : 1 حبة (مفروم شرائح ناعمة)

الفطر : كوب (طازج ومفروم)

الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح)

مرق دجاج : كوب

البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

بهارات : نصف ملعقة صغيرة (بهارات الثوم)

الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

البصل الأخضر : 2 عود (مفروم) الطريقة: Advertisements لتحضير الدجاج: اخلطي المايونيز والكاتشاب والباربيكيو صوص في طبق.

أضيفي الملح والبهارات واخلطي.

ضعي قطع الدجاج في المزيج واخلطيه جيداً واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي الدجاج وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمر قليلاً.

أضيفي البصل الشرائح وقلبي لمدة 5 دقائق على نار عالية إلى متوسطة.

أضيفي الفطر والفلفل الأحمر والبروكلي والزنجبيل وبهارات الثوم والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي المرق والصويا صوص واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق حتى تتناقص المرق وتتمازج النكهات.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز الأبيض أو النودلز حسب الرغبة مع رشة البصل الأخضر المفروم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا

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