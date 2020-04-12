تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبروكلي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه مقطع مكعبات)

- البصل الأخضر : 3 عود (مفروم)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيت السمسم : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج مبشور)

- النشاء : ملعقة كبيرة ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : ثلث كوب

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البروكولي : 3 اكواب (مقطع زهرات صغيرة)

- السمسم : ملعقة كبيرة (محمص للتزيين / اختياري) الطريقة: اخلطي الدجاج المقطع في وعاء مع البصل الأخضر والسكر وزيت السمسم والصويا صوص ونصف كمية الثوم المهروس ونصف كمية الزنجبيل المبشور.

أضيفي حوالي ملعقة صغيرة من كمية النشا في المقادير وتبلي بالقليل من الملح واتركي المزيج لمدة نصف ساعة.

اخلطي الماء بباقي كمية النشا في وعاء صغير.

سخني الزيت في مقلاة ووك أو مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية وأضيفي البروكلي وقلبي لمدة 30 ثانية.

أضيفي باقي كمية الثوم والزنجبيل وملعقتين من الماء والملح والفلفل الأسود وقلبي جيداً لمدة دقيقتين ثم ازيلي البروكلي في طبق جانباً.

أضيفي الدجاج لنفس المقلاة وأضيفي ملعقة من الزيت النباتي وقلبي لمدة 15 دقائق حتى يتحمر وينضج الدجاج.

أضيفي الماء والنشا وخففي النار واتركي المزيج لمدة 5 دقائق ثم أضيفي البروكلي وحركي المزيج.

قدميه ساخناً مع رشة سمسم إلى جانب الأرز الأبيض حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالسمسم تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالكريمة

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